İzmir Buca Belediyesi'nde bir skandal daha! Tatilci başkanın bankamatikçileri ortaya çıktı

Buca Belediyesi'nde 2026 yılının ilk meclis oturumu, CHP'li Görkem Duman'ın başkanlığında gerçekleşti. Mecliste, SGK girişi olup, işe gelmeyen ve halen maaş alan çalışanlar, Görkem Duman'ın olaylı Phuket gezisi, belediye çalışanlarının maaş ödemeleri için bankalardan çekilecek olan faizli kredi gibi başlıklar ön plana çıktı.
TEK TEK İSİMLERİNİ SAYDI
Toplantı öncesi CHP'nin grup toplantısında meclis üyeleri arasında basına kapalı olarak düzenlenen görüşmede, yüksek tansiyonlu tartışmaların yaşandığı öğrenildi.
AK Parti Meclis Üyesi Veli Balyemez
Buca Belediyesi'nden işe gelmedikleri halde haksız yere maaş alan bankamatikçileri ifşa eden AK Parti Meclis Üyesi Veli Balyemez, "CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Gülşen Karataş, geçmiş dönem CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Fikret Yıldız, CHP Buca İlçe eski Başkan Yardımcısı Alicem Kaya, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın şoförü Erdi Kutlu, Buca Belediyesi özel kalemde görevli Sevgi Kazankaya, Buca Belediyesi eski Başkanı Levent Piriştina döneminde CHP Meclis Üyesi olan Canan Aydemir Özkara ve Şule Can da işe gelmeden maaş alıyor" dedi.
55 BİN LİRA MAAŞ ALIYORLAR
Balyemez, "Ben bunları dile getireceğim çünkü bunlar bizim vicdani sorumluluğumuz. İşe gelmeyen bu bankamatikleri işten çıkaracak mısınız? Aldıkları maaşları geri alacak mısınız?" diyerek işe gelmeden para alanların derhal çıkışlarının yapılması gerektiğini söyledi. Diğer işçilerin aksine işe gelmedikleri gibi fazla mesai de aldıkları öne sürülen bankamatikçilerin, yol, yemek ve fazla mesai gibi yan haklarla beraber her ay ortalama 50-55 bin lira maaş aldıkları da iddia edildi.
"PHUKET'TE MAAŞ KRİZİ VAR MI?"
Duman'ın yurt dışı tatilini eleştirenlerden AK Partili Meclis Üyesi Fatih Polatoğlu da Phuket'teki yerel yönetim uygulamalarına atıfta bulunarak, "Phuket adasında bir yönetim zafiyeti ya da maaşların ödenmemesi ile ilgili herhangi bir şeye şahit oldunuz mu? 2024 yılında Phuket Adası da Buca Belediyesi gibi çöp krizi ile gündeme gelmiş. Sonra üniversite ile görüşerek ayrıştırma yapmışlar. Umuyoruz ki kalan 11,5 ayda da Phuket'teki yönetim anlayışı gibi sorunlara eğilir ve orada gördüklerinizi Buca'mıza yansıtırsınız" dedi.
"KAMUOYU BASKISI OLMASA DÖNMEYECEKTİNİZ"
Buca Belediyesi çalışanlarının maaşlarını alamadığı için eylemde olduğu günlerde Görkem Duman'ın müzisyen sevgilisi Sevcan Orhan ile birlikte yılbaşı tatili için Tayland'ın Phuket şehrine gitmesini eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Burçin Kevser Sevil ise, "O gün sizi Phuket Adası'ndan buraya getiren kamuoyu baskısını oluşturan Buca ve Türk halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Sevil, "O baskı olmasa uçağa binip buraya gelmeyecektiniz. Yılbaşı sebebiyle belediye başkanlığınızın gerektirdiği işleri de yapmaya başlamayacaktınız. Sizin işçiniz 3 derece soğukta bekliyorken, kusura bakmayın 1 yıl önce de planlamış olsanız o tatile gidemezsiniz. Burada görevli bıraktım diyerek gidemezsiniz. Kamuoyunun sizden beklediği bence sade bir özürdü" eleştirisini yaptı. Başkan Duman'ın iddialara sessiz kalması dikkat çekti.