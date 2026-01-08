İzmir Buca Belediyesi'nde bir skandal daha! Tatilci başkanın bankamatikçileri ortaya çıktı

55 BİN LİRA MAAŞ ALIYORLAR

Balyemez, "Ben bunları dile getireceğim çünkü bunlar bizim vicdani sorumluluğumuz. İşe gelmeyen bu bankamatikleri işten çıkaracak mısınız? Aldıkları maaşları geri alacak mısınız?" diyerek işe gelmeden para alanların derhal çıkışlarının yapılması gerektiğini söyledi. Diğer işçilerin aksine işe gelmedikleri gibi fazla mesai de aldıkları öne sürülen bankamatikçilerin, yol, yemek ve fazla mesai gibi yan haklarla beraber her ay ortalama 50-55 bin lira maaş aldıkları da iddia edildi.

"PHUKET'TE MAAŞ KRİZİ VAR MI?"

Duman'ın yurt dışı tatilini eleştirenlerden AK Partili Meclis Üyesi Fatih Polatoğlu da Phuket'teki yerel yönetim uygulamalarına atıfta bulunarak, "Phuket adasında bir yönetim zafiyeti ya da maaşların ödenmemesi ile ilgili herhangi bir şeye şahit oldunuz mu? 2024 yılında Phuket Adası da Buca Belediyesi gibi çöp krizi ile gündeme gelmiş. Sonra üniversite ile görüşerek ayrıştırma yapmışlar. Umuyoruz ki kalan 11,5 ayda da Phuket'teki yönetim anlayışı gibi sorunlara eğilir ve orada gördüklerinizi Buca'mıza yansıtırsınız" dedi.