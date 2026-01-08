İzmir'de feci kaza! Kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 5 yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde tam anlamıyla facia yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet park halindeki 2 araca çarpıp ardından 68 yaşındaki yayaya çarptı. Hızını alamayan kamyonet bununla yetinmeyip evin bahçesine uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı. DHA









Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet park halindeki 2 araca, ardından kaldırımdaki R.Y.'ye (68) çarpıp, bir apartmanın bahçesine girdi. Kazada 5 kişi yaralanırken, o anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Zafer Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi'nde meydana geldi. İ.G.'nin (18) kontrolünü kaybettiği 35 TDU 55 plakalı kamyonet, savrularak önce yol kenarında park halindeki 35 AB 9839 plakalı otomobil ile 35 AFS 983 plakalı ticari araca ardından da kaldırımdaki R.Y.'ye çarptı, H.Ü. (14) ise son anda kaçarak kurtuldu. Ardından kamyonet bir apartmanın bahçesine girdi.