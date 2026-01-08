İzmir'de fırtına ağaçları devirdi! Yoldaki araçlar büyük hasar aldı

Olumsuz hava koşulları hava ve deniz ulaşımını da vurdu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yapılan seferlerde aksamalar olduğu bildirildi. Deniz ulaşımında ise arabalı vapur seferleri iptal edildi.





Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Yapılan uyarıda, yağışların gün boyu aralıklarla süreceği, rüzgarın ise güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği ifade edildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yağışlı havanın akşam saatlerine doğru etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.