İzmir'de sağanak sonrası bilindik manzara! Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'de sağanak etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler, trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmurla birlikte hava da karardı.
TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI'NI SU BASTI
İzmir'de kentin tarihi çarşılarından Kemeraltı olmak üzere birçok noktada yağmur olumsuzluklara yol açtı. Bazı dükkan ve hanlarda su baskını yaşandı. Esnaftan bazıları, ellerinde fırçalarla suların dükkanlarına girmesini engellemeye çalıştı. Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten esnaf, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.
YAĞIŞLI HAVA GÜN BOYU SÜRECEK
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre; kentte metrekareye düşen yağış miktarı; Bergama kırsalı İncecikler Orman Sahası'nda 44,4, Urla'da 36,5, Güzelbahçe'de 35,9, Balçova'da 26,8 ve Narlıdere'de 23,5 kilogram olarak ölçüldü. Yetkililer, yağmurun özellikle İzmir'in kuzey, merkez ve batı kesimlerinde etkili olduğunu bildirdi. Sağanağın öğle saatlerinden sonra etkisini azaltması beklenirken, yağışlı havanın gün boyu süreceği belirtildi.