İzmir'de yaşandı! Öğrencilerini temizlikçi yapmış

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesindeki bir mesleki eğitim merkezinde görevli öğretmenin, kız öğrencileri ders saatinde okuldan çıkararak kendi evine götürdüğü ve temizlik yaptırdığı iddiası üzerine idari soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, 4 Kasım 2025'te Bornova'da bulunan bir mesleki eğitim merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, okulda görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetimi ve velilerin bilgisi haricinde ders saatleri içerisinde okul dışına çıkardı.
EVLERİNE DE BIRAKMADI
Velilerin şikayet dilekçelerine yansıyan iddialara göre, öğretmen D.T. 6 kız öğrenciyi, güvenlik kameralarının görüş açısı dışında kalan bir noktadan bir araca bindirerek yeni taşındığı eve götürdü. Okula eğitim görmek amacıyla giden öğrenciler, velilerinin haberi olmaksızın gün boyu öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik gibi işlerde çalıştırıldı.
Gün sonunda öğrencilere ulaşım imkanı sağlanmadığı da iddialar arasında yer aldı. Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine dönebildikleri belirtildi.
FOTOĞRAFLAR DELİL OLARAK SUNULDU
Veliler İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvururken, fotoğraflar da delil olarak sunuldu. Görüntülerde; öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişeleri dikkat çekti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.