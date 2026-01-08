İzmir'de yaşandı! Öğrencilerini temizlikçi yapmış

Son dakika İzmir haberleri... Bornova'da bir mesleki eğitim merkezinde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. iddiaya göre, 6 kız öğrenciyi okuldan gizlice çıkarıp yeni taşındığı evi temizletti. Skandal, kız öğrencilerin evde çektiği fotoğraf ve videoların velileri tarafından fark edilmesiyle ortaya çıktı.









Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesindeki bir mesleki eğitim merkezinde görevli öğretmenin, kız öğrencileri ders saatinde okuldan çıkararak kendi evine götürdüğü ve temizlik yaptırdığı iddiası üzerine idari soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Kasım 2025'te Bornova'da bulunan bir mesleki eğitim merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, okulda görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetimi ve velilerin bilgisi haricinde ders saatleri içerisinde okul dışına çıkardı.