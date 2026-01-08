Haberler İzmir İzmirliler dikkat! O seferler iptal edildi İzmirliler dikkat! O seferler iptal edildi Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de yağmur ve fırtınanın etkili olduğu bugünde ulaşımda da aksaklıklar meydana geldi. Vapur ve feribot seferleri iptal edilirken, tramvay seferleri de aksadı. HABER MERKEZİ









İzmir'de gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman şiddetini artırarak devam ediyor. Kuvvetli rüzgar da etkisini sürdürürken ulaşımda da aksaklıklar meydana geldi. Yollarda yoğun su birikintisi oluştu, vatandaşlar yolda ilerlemekte zorlandı. Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur ve feribot seferleri iptal edildi.

İZDENİZ'DEN AÇIKLAMA GELDİ! İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "İlimizi etkileyen olumsuz hava ve deniz koşullarının devam etmesi nedeniyle yolcu gemisi ve arabalı feribot seferlerimiz, saat 09.55 itibarıyla iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.