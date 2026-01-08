İZSU uyardı! Saatler sürecek su kesintisi: İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte detaylar...

İZSU'nun yaptığı açıklamaya göre İzmir'de saatler sürecek su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar İzmir'de suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

ÇEŞME MUSALLA 08.01.2026 saat 14:51 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA AKALAN, ÇAMBEL 08.01.2026 saat 14:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET 08.01.2026 saat 15:21 ile 18:21 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN GÖKTEPE 08.01.2026 saat 14:40 ile 17:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, UMURBEY 08.01.2026 saat 10:47 ile 18:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, TURABİYE 08.01.2025 saat 14:30 ile 19:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR ÇAMTEPE, GÖDENCE 08.01.2026 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI ÖZBEY, YENİKÖY 08.01.2026 saat 14:30 ile 18:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI ARSLANLAR, EĞERCİ 08.01.2026 saat 08:37 ile 16:40 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

URLA ÖZBEK 08.01.2026 saat 10:34 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

