İZSU uyardı! Saatler sürecek su kesintisi: İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte detaylar...

ÇEŞME MUSALLA 08.01.2026 saat 14:51 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA AKALAN, ÇAMBEL 08.01.2026 saat 14:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET 08.01.2026 saat 15:21 ile 18:21 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN GÖKTEPE 08.01.2026 saat 14:40 ile 17:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, UMURBEY 08.01.2026 saat 10:47 ile 18:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, TURABİYE 08.01.2025 saat 14:30 ile 19:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR ÇAMTEPE, GÖDENCE 08.01.2026 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI ÖZBEY, YENİKÖY 08.01.2026 saat 14:30 ile 18:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI ARSLANLAR, EĞERCİ 08.01.2026 saat 08:37 ile 16:40 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ÖZBEK 08.01.2026 saat 10:34 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.