AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Cemil Tugay’a net uyarı: Artık bahanelerin arkasına sığınmayın

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden talep ettiği izinlerin karşılandığını belirtti. İnan açıklamasında İzmir Büyükşehir Başkanı Cemil Tugay'a net uyarımızdır diyerek 'DSİ'nin raporlarda açıkça belirttiği 'Şebekedeki kayıp-kaçağı düzeltin' uyarısını dikkate alın ve işinizi yapın. Yazın İzmirliyi susuz bırakıp sonra 'Engelleniyoruz' algısı yapmaya sakın kalkmayın.' ifadelerini kullandı.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, İZSU'nun DSİ'den talep ettiği kuyu yenileme izinlerinin gerçekleştirdikleri yoğun görüşmeler neticesinde eksiksiz karşılandığını kaydederek, İzmir'e hayırlı olması dileğinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya desteği için teşekkür eden İnan, şunları bildirdi:

"Buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a net uyarımızdır, artık bahanelerin arkasına sığınmayın. DSİ'nin raporlarda açıkça belirttiği 'Şebekedeki kayıp-kaçağı düzeltin' uyarısını dikkate alın ve işinizi yapın. Yazın İzmirliyi susuz bırakıp sonra 'Engelleniyoruz' algısı yapmaya sakın kalkmayın. Özgür Özel ve İzmir'in oylarıyla seçilip şehre turist gibi uğrayan, İzmir'in sorunlarından bihaber o CHP'li vekiller için İzmir, 'çantada keklik' olabilir. Onların keyfi yerinde, İzmir umurlarında olmayabilir ama biz buradayız ve güzel İzmir'i asla sahipsiz bırakmayız."

