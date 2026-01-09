Ege’yi fırtına vurdu

Ege Bölgesi, kuvvetli yağış ve fırtınaya teslim oldu. Manisa ve Balıkesir'de şiddetli rüzgar ağaçları devirirken, İzmir'de vapur seferlerine ara verilmek zorunda kalındı. Dün sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına, İzmir genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede cadde ve sokaklar göle dönerken, şiddetli rüzgâr nedeniyle ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü, kara, deniz ve raylı ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

5 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Vatandaşlar ise yaşananların sürpriz olmadığını belirterek altyapı yetersizliğine tepki gösterdi. Fırtınanın en etkili olduğu bölgelerden biri Karşıyaka'nın Mavişehir semti oldu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle çok sayıda ağaç kökünden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar Karşıyaka-Çiğli Tramvay Hattı'nı kapattı, cadde ve otoparklarda park halindeki araçlar zarar gördü. Kent genelinde kuvvetli rüzgâr nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Karşıyaka, Bornova ve Caher Dudayev Bulvarı'nda park halindeki araçların üzerine devrilen ağaçlar sonucu toplam 5 araç zarar gördü. Bornova'da bir düğün salonunun gelin odasının üzerine ağaç devrilirken, Kemalpaşa'da bir binanın çatısı uçtu. Olaylarda can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

DENİZ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları deniz ve raylı ulaşımı da etkiledi. İZDENİZ, yolcu gemisi ve arabalı vapur seferlerinin saat 09.55 itibarıyla iptal edildiğini duyurdu. Çiğli Tramvay Hattı'nda seferler yapılamazken, Karşıyaka hattında ağaç devrilmesi nedeniyle yaşanan aksaklıklar çalışmaların ardından giderildi. Adnan Menderes Havalimanı'ndaki bazı uçuşlarda da gecikmeler yaşandı.

AYVALIK'TA TEKNELER BATTI

Meteorolojiye göre hızı saatte 50 ila 75 kilometre ve yer yer 90 kilometreye ulaşan lodos fırtınası Ayvalık'ta etkili oldu. Ayvalık'ın Altınova, Sarımsaklı, Cunda Adası ve ilçe merkezinde sahil kıyılarında esen şiddetli lodos, bazı bölgelerde ağaçların devrilmesine ve sahil bandındaki pek çok küçük balıkçı teknesinin de batmasına neden oldu. Şiddetli lodos nedeniyle enerji nakil hatlarında kopmalar meydana gelirken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri oldu. UEDAŞ ekiplerinin kısa zamanda müdahaleleri sonucunda enerji akımı elektrik kesintisi olan bölgelere yeniden verildi.

BİR VATANDAŞ YARALANDI

Manisa'nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu, birçok ağaç devrildi. Salihli'de bir binadan kopan mermer parçası başına düşen Cennet T. (72) yaralandı. Manisa'nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. 2 ilçede çok sayıda ağaç devrilirken, Turgutlu'da kırılan ağaç dalı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Salihli'de bazı evlerin çatıları uçtu, kopan parçalar araçlara zarar verdi. Mithatpaşa Mahallesi Turan Caddesi'nde yürüyen Cennet T.'nin başına, bir binadan koparak düşen mermer parçası isabet etti. Cennet T., Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.