İzmir'de 9 saat sürecek su kesintisi! İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İZSU uyardı...

BAYRAKLI KÖRFEZ, ONUR 09.01.2026 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ BEYKÖY 09.01.2026 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ATATÜRK 09.01.2026 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ATATÜRK, ESENTEPE, İZKENT 09.01.2026 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ GAZİPAŞA, SALİMBEY 09.01.2026 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ORTA 09.01.2026 saat 09:24 ile 11:24 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 30 AĞUSTOS 09.01.2026 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN GÖLCÜK, IRMAK, İNCİRLİ PINAR, YEŞİL PINAR, ZEYTİNLİK 09.01.2026 saat 08:55 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, UMURBEY 09.01.2026 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.