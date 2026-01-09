  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de 9 saat sürecek su kesintisi! İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İZSU uyardı...

İzmir'de 9 saat sürecek su kesintisi! İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İZSU uyardı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesintisi yapacak. İşte 9 Ocak Cuma günü su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

BAYRAKLI KÖRFEZ, ONUR 09.01.2026 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BEYDAĞ BEYKÖY 09.01.2026 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ATATÜRK 09.01.2026 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ ATATÜRK, ESENTEPE, İZKENT 09.01.2026 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ GAZİPAŞA, SALİMBEY 09.01.2026 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ORTA 09.01.2026 saat 09:24 ile 11:24 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN 30 AĞUSTOS 09.01.2026 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN GÖLCÜK, IRMAK, İNCİRLİ PINAR, YEŞİL PINAR, ZEYTİNLİK 09.01.2026 saat 08:55 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, UMURBEY 09.01.2026 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA