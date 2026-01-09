İzmir'de lüks villada korkunç ölüm! Gözleri oyulmuş halde bulundu

Yaşar Holding'e bağlı Pınar Fabrikasından emekli olan ve geçtiğimiz aylarda vefat eden ablasından milyonlarca lira miras kaldığı öğrenilen 71 yaşındaki Ferran Kumanyacı, gözleri oyulmuş halde evinde ölü bulundu. Yakınlarının kendisinden haber alamaması ve evden kötü kokular gelmesi üzerine eve gelen ekipler kadının cansız bedenine ulaştı. Yerde kanlar içinde hareketsiz yatan kadının gözlerinin oyuk olduğu görüldü. Evde inceleme yapan savcı ve polis, delil olarak çok sayıda materyali alarak kriminal laboratuvara gönderdi.