İzmir'de lüks villada korkunç ölüm! Gözleri oyulmuş halde bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde bulunan Nil Villaları'nda korkunç bir olay yaşandı.
Yaşar Holding'e bağlı Pınar Fabrikasından emekli olan ve geçtiğimiz aylarda vefat eden ablasından milyonlarca lira miras kaldığı öğrenilen 71 yaşındaki Ferran Kumanyacı, gözleri oyulmuş halde evinde ölü bulundu. Yakınlarının kendisinden haber alamaması ve evden kötü kokular gelmesi üzerine eve gelen ekipler kadının cansız bedenine ulaştı. Yerde kanlar içinde hareketsiz yatan kadının gözlerinin oyuk olduğu görüldü. Evde inceleme yapan savcı ve polis, delil olarak çok sayıda materyali alarak kriminal laboratuvara gönderdi.
SIFIR OTOMOBİL SATIN ALMIŞ
Rodos eski Müftüsünün kızı olduğu öğrenilen Ferran Kumanyacı'ya yüklü miktarda miras kaldıktan sonra sıfır araç satın aldığı ve aracın da kilometresinin 11 kilometrede olduğu öğrenildi.
Evde yapılan incelemenin ardından, talihsiz kadının banka hesapları ve kalan mirası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili Kumanyacı'nın komşularının ve yakınlarının da ifadesine başvurulacağı öğrenildi.