İzmir'de öğrencilere ev temizliği yaptırmıştı! Valilikten açıklama geldi!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan bir öğretmen hakkında, "kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı" yönünde 8 Ocak'ta basın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.