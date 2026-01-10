İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yaşanan oylama skandalında 1 şüpheli tutuklandı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrenciler fotoğrafları ve öğrenci numaraları bir internet sitesinde paylaşılarak oylamaya açıldı. Büyük tepki çeken olayda 2001'den bugüne kadar okula kayıt yaptırmış kız öğrenciler "en güzel' 'en çirkin" gibi başlıklar altında oylandı. Oylanan öğrenciler arasında 'en iyi 50' ve 'en kötü 50' listesi oluşturuldu.
Bir süre erişime kapalı kalan siteye daha sonra girilmek istendiğinde, sitenin kapatıldığı ve fotoğrafların silindiğini belirten bir mesajla karşılaşıldı.
OPERASYON DÜZENLENDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 Ocak'ta İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek yayımlandığının tespit edilmesi üzerine 3 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Şüpheliler Sakarya ve Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Düzenlenen operasyonla Sakarya ve Antalya'da gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.İ, tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.
ESKİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNDEN ÇALINMIŞ
İzmir Ekonomi Üniversitesinden olaya ilişkin yapılan açıklamada da 4 Ocak'ta ulaşan bildirimler doğrultusunda öğrencilere ve mezunlara ait vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarının hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek dijital bir ortamda yayımlandığının tespit edildiği belirtilmişti. Konuya ilişkin idari, hukuki ve teknik inceleme süreçlerinin ivedilikle başlatıldığı, veri sızıntısının da 2024 yılı sonunda devre dışı bırakılan eski öğrenci bilgi sistemiyle ilişkili olduğu aktarılmıştı.