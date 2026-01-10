Haberler İzmir İzmir'de altyapı çalışmasının ardından yolu kumla kapatmışlar! Su dolu çukurda vatandaştan tepki: "Vergimizi veriyoruz ama hizmet alamıyoruz" İzmir'de altyapı çalışmasının ardından yolu kumla kapatmışlar! Su dolu çukurda vatandaştan tepki: 'Vergimizi veriyoruz ama hizmet alamıyoruz' İzmir'de altyapı çalışması için kazılan yollar çalışma sonrası sadece kumla kapatıldı. Şehirde etkisini gösteren yağışlı hava ile birlikte yollar su dolu çukurlarla doldu. Araç sürücüleri kötü yollarda zor anlar yaşarken araçlarını sanayiye götürmek zorunda kaldı. Duruma isyan eden bir vatandaş, 'Vergimizi veriyoruz ama hizmet alamıyoruz' dedi. İHA









İzmir genelinde su, doğal gaz ve internet altyapı çalışmaları kapsamında kazılan yolların onarımının gecikmesi, yağışlı havalarda vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Ana arterlerde ve cadde üzerlerinde yapılan çalışmaların ardından asfaltlama yapılmayıp, kazılan yerlerin sadece kum veya toprakla doldurulması, yağmurun etkisiyle birleşince tehlike saçmaya başladı. Yağışlarla birlikte yumuşayan ve çöken zeminlerde derin çukurlar oluşurken, bu çukurların yağmur suyuyla dolması hem yayalar hem de sürücüler için gizli bir tuzağa dönüşüyor. Su birikintisi nedeniyle derinliği fark edilemeyen çukurlara giren araçlar zarar görürken, yayalar ise yürümekte güçlük çekiyor. Yollardaki bozukluklar en çok araç sahiplerini mağdur ediyor. Suyla kaplı çukurları fark edemeyen sürücülerin araçlarının alt takımlarında ciddi hasarlar meydana geliyor. Sürekli sanayiye giderek alt takım ve süspansiyon tamiri yaptırmak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, artan tamir masrafları karşısında isyan etti. Vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin altyapı çalışmaları biten bölgelerde üstyapı onarımını uzun süre bekletmesine tepki gösterdi. Kazılan yerlerin aylarca aynı şekilde bırakıldığını ifade eden İzmirli vatandaşlar, yolların bir an önce asfaltlanarak eski haline getirilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.



"VERGİMİZİ VERİYORUZ AMA HİZMET ALAMIYORUZ"



Yaşadığı mağduriyeti dile getiren vatandaş Hanifi Bulut, belediye hizmetlerinin yetersizliğinden ve yolların bozukluğundan yakınarak, "Her yerde aynı durum var artık. Sürekli yama yapıyorlar, başka hiçbir şey yok; yama yapıp bırakıyorlar. Yollar olsun, mahalleler olsun, her yer çok kötü. Vergimizi de veriyoruz, su parasını da ödüyoruz ama ne yaparsak yapalım bir işe yaramıyor. Sürekli alt takıma gitmek zorunda kalıyoruz; senede en az bir kere alt takıma iniyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi zaten çalışmıyor; Bornova Belediyesi de çalışmıyor. Biraz yukarılara çıkınca buralar nispeten iyi ama daha yukarısı tamamen darmadağın. Hiçbir şekilde altyapı yok, temizlik yok; her yer çöp dolu. Dün yağmur yağdı, çöplerden kanalizasyon tıkandı, her yeri su bastı, evimin içine koku doldu. Büyük bir sıkıntı var ama bu iş nasıl olacak, nasıl çözülecek bilmiyorum." dedi.