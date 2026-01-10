İzmir'de ‘Phuket’ bardağı taşıran son damla oldu! CHP'den gecikmeli genelge!

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YOK

Genelge uyarınca iş yavaşlatma, grev vb. sorunlar yaşayan belediye başkanları ise söz konusu durumlar devam ettiği sürece yurtdışı ziyaret izni için genel merkeze başvuruda bulunamayacak. Sınır illerinde görev yapan belediye başkanlarının günübirlik yurtdışı programları dâhil olmak üzere resmi ya da özel sebeplerle gerçekleştirilmesi planlanan tüm yurtdışı programları öncesinde Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na mutlaka bilgi verilecek. Onay alınmaksızın herhangi bir yurtdışı programı planlaması yapılmayacak.

PARİS'E LÜKS GEZİ

İmamaoğlu büyük eleştirilere neden olan Roma gezisinin ardından bu kez Ağustos 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'e lüks bir gezi daha yaptı. 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' iddianamesine de giren ve İBB ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğinde ünlü moda müzesi 'Palais Galliera'da 'İstanbul Evi' açılışı için yapılan geziye götürülen bazı gazeteciler de lüks otellerde ağırlandı. Etkinlik için 9 milyon TL'yi aşkın masraf yapıldı.