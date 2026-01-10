İzmir'deki o öğretmen öğrencilerine temizlik yaptırmıştı! Görüntülerdeki şişeler için akılalmaz savunma!

ŞİŞELERİN SUYLA DOLU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ



Şüpheli D.T.'nin ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi. 15 ve 16 yaşındaki öğrencileri eve götürme sebebinin, 12 yaşındaki kızına ait elbiseleri öğrencilere hediye etmek olarak açıklayan D.T., fotoğraflarda yer alan alkol şişelerinin ise su ile dolu olduğunu savunduğu öğrenildi.

Öte yandan D.T.'nin, okul müdürü de dahil olmak üzere pek çok meslektaşıyla karşılıklı yargıya intikal etmiş şikayetlerinin bulunduğu tespit edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen D.T., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.