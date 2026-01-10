  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İZSU duyurdu: İzmir'de saatler sürecek su kesintisi! 10 Ocak cumartesi günü hangi ilçelerde su yok?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Duyuruya göre pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 10 Ocak cumartesi İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

ALİAĞA ŞAKRAN HASBİ EFENDİ10.01.2026 saat 09:23 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA AKSOY, BOSTANLI10.01.2026 saat 11:16 ile 12:16 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ YENİ10.01.2026 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA KALABAK10.01.2026 saat 10:18 ile 12:18 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK POYRACIK10.01.2026 saat 11:27 ile 13:27 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

