İZSU duyurdu: İzmir'de saatler sürecek su kesintisi! 10 Ocak cumartesi günü hangi ilçelerde su yok?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintileri yaşanacak ilçeler İZSU tarafından paylaşıldı. Birçok ilçede uzun saatler sürecek su kesintileri yaşanacak. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
ALİAĞA ŞAKRAN HASBİ EFENDİ10.01.2026 saat 09:23 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA AKSOY, BOSTANLI10.01.2026 saat 11:16 ile 12:16 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ YENİ10.01.2026 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK10.01.2026 saat 10:18 ile 12:18 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK POYRACIK10.01.2026 saat 11:27 ile 13:27 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.