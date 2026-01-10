Ögrencilere evini temizleten ögretmen gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 yaşındaki 6 kız öğrenciyi, okul yönetimi ve velilerinin bilgisi dışında, ders saatinde okul dışına çıkarıp, evine temizlik yapmaya götürdüğü iddia edilen, Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T. hakkında, 'İnsan ticareti' suçundan soruşturma başlattı. D.T, iddiaya göre; 4 Kasım 2025'te Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetiminin ve velilerin bilgisi dışında, ders sırasında okuldan çıkarıp, evine götürerek temizlik yaptırdı. Olay velilerin şikayetiyle ortaya çıktı. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, öğretmene idari soruşturma başlatıldığı, görevden uzaklaştırıldığı ve gözaltına alındığı belirtildi.