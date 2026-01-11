  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İZSU'dan İzmir'in o ilçelerine su kesintisi uyarısı 11 Ocak Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Peki bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Ocak Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ 11 OCAK PAZAR

ALİAĞA ÇALTILIDERE
11.01.2026 saat 09:37 ile 11:37 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA CUMHURİYET, ÇAĞDAŞ, İZKENT, KARANFİL
11.01.2026 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
11.01.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK AKIN SİMAV, KEMAL REİS, KILIÇ REİS, MİTHATPAŞA, MURAT REİS, PİRİ REİS
11.01.2026 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI SAĞLIK
11.01.2026 saat 10:25 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

