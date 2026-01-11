Yazar Yıldırım, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir binanın bahçesine uçtuğu kazada ağır yaralanan yazar Rabiye Yıldırım (68), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, 8 Ocak günü saat 13.30 sıralarında Ödemiş ilçesi Zafer Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. (18) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı. Savrularak yol kenarında park halinde bulunan otomobil ile ticari araca çarpan otomobil, ardından bir apartmanın bahçesine uçtu. Feci kaza sırasında kaldırımda yürüyen yazar Rabiye Yıldırım, ağır yaralıydı. Fakat Yıldırım 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.