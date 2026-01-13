1910'dan beri uyuyordu! İzmir Aliağa'da Güzelhisar fayı uyandı

BU FAY 7'LİK DEPREM ÜRETMEZ

Depremler özellikle Aliağa ve Manisa'da vatandaşları uykudan uyandırdı. Deprem Uzmanı Serkan İçelli ise korkulacak bir durumun olmadığını belirterek, "Bu fayın üzerinde 1910'dan beri büyük deprem yok. Fay, bir yandan Güneydoğuya bir yandan kuzeybatıya hareket ediyor. 6'lık deprem ihtimali yüzde 50 civarındadır. Bu fay 7'lik deprem üretmez. Menemen fayı gibi değil" ifadelerini kullandı.