1910'dan beri uyuyordu! İzmir Aliağa'da Güzelhisar fayı uyandı

Son dakika İzmir haberleri... Aliağa’daki Güzelhisar fayı geçtiğimiz hafta sonu üç küçük deprem üretti. Deprem Uzmanı Serkan İçelli, “Bu fay 1910’dan beri hareket etmemiş. 22 kilometre uzunluğunda olan fay uyandı. En fazla 6’lık bir deprem üretir. 7’lik deprem olmaz” dedi.

Giriş Tarihi: Gazete

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Aliağa'daki Güzelhisar fayında geçtiğimiz hafta sonu 3.08, 3.07 ve 2.09 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.

BU FAY 7'LİK DEPREM ÜRETMEZ

Depremler özellikle Aliağa ve Manisa'da vatandaşları uykudan uyandırdı. Deprem Uzmanı Serkan İçelli ise korkulacak bir durumun olmadığını belirterek, "Bu fayın üzerinde 1910'dan beri büyük deprem yok. Fay, bir yandan Güneydoğuya bir yandan kuzeybatıya hareket ediyor. 6'lık deprem ihtimali yüzde 50 civarındadır. Bu fay 7'lik deprem üretmez. Menemen fayı gibi değil" ifadelerini kullandı.

'TARİH BOYU DEPREM ÜRETTİLER'
Yüksek Jeoloji Mühendisi Beytullah Saraç ise, "Bu ve diğer Manisa düzleminde olarak verilen 3 buçuk üzeri depremler, Gediz grabeni faylarının Manisa Spil Dağı fayının devamında Aliağa'ya hatta sistem olarak Midilli adası güneyine doğru devam eden Güzelhisar fayı üzerinde meydana geldi.

Bu sistem Ege açılma tektoniğinin tarih boyu deprem üreten üyeleri" diye konuştu.

