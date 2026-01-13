İzmir-İstanbul otoyolunda zincirleme kaza

AĞIR kış koşulları ve dikkatsizlik, kazalara yol açıyor. İstanbul İzmir Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı kazada 1 kişi can verirken, 10 kişi de yaralandı. Kaza, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi sınırları içinde, İzmir-İstanbul Otoyolu İstanbul istikameti Soğucak-Kuyualan arasında meydana geldi. Kazaya 12 araç karıştı.

AMBULANSLAR YETİŞTİ

KAZA ihbarı üzerine Balıkesir ve Savaştepe'den itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ve çok sayıda ambulans kaza mahalline sevk edildi. İlk olarak bölgeye ulaşan Savaştepe Grup Amirliği ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada A.D. adlı bir vatandaş hayatını kaybederken, yaralanan 10 kişi hastanelere sevk edildi. Trafik kazasında E.U. adlı kişinin durmunun ağır olduğu öğrenildi.