İzmir'de durum vahim: 'Suyumuz kalmayacak'

Kıyı bölgelerde özellikle şehrin batısında yer altı kaynaklarına deniz suyunun karıştığını aktaran Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, bunun sulamada kullanılmasının toprakların tuzlanmasına neden olduğunu ve bitkisel üretimin azalma riskini de beraberinde getirdiğini söyledi. Yer altı su kaynaklarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, "Yer altı su kaynaklarına yağmur suyunu gönderebilmemiz için de toprağa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların evlerinde su tasarrufu yapmalarının çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, "İkinci adım suyu kirletmemek. Sanayide kullanılan suyun arıtma tesislerinden çıktıktan sonra derelere ya da nehirlere deşarjının yapılması gerekiyor. Tarımda yüzde 65 oranında vahşi sulama yapılıyor, basınçlı sulamaya geçilmesi lazım. İklime uygun üretim desenlerini ekmemiz gerekiyor. Toprak yüzeyine gelen her damla su, yüzey akışa geçmeden toprağın içerisine girebilmeli. Toprak yüzeyinin örtülmesi ve çıplak bırakılmaması ile suyun yer altı su kaynaklarına ulaşabileceği en önemli alanlar olan toprakların sağlığını korumada çok büyük öneme sahip" dedi.

Yağmur suyu hasadının zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, "Çatı suyu hasadı ve tarımsal alanlarda yağmur suyu hasadıyla birlikte hidrolojik döngüde kirlenmeyen suyu hem sulamada hem de yer altı sularını beslemede kullanabileceğiz" diye konuştu.

Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yer altı sularını bu şekilde kullanmaya devam ettiğimiz anda başka bir B planımız yok. Bu bizim için bir risk yönetimi. Suyu doğru yönetemezsek kullanabilecek suyumuz kalmayacak. Deniz suyu arıtımıyla ilgili projeler çok maliyetli. Ufak ufak başlandı ancak 4,5 milyon nüfuslu İzmir'in su ihtiyacını karşılayabilecek bir noktada değil."