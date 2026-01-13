Haberler İzmir İzmir'de film sahnesi gibi soygun: 30 milyon lirayla kayıplara karıştılar! İzmir'de film sahnesi gibi soygun: 30 milyon lirayla kayıplara karıştılar! İzmir'in Karabağlar ilçesinde ATM'ye para ikmali yapan nakil aracındaki güvenlik görevlilerini silah zoruyla etkisiz hale getirip plastik kelepçe takan soyguncular, yaklaşık 30 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.









Film sahnesini aratmayan olay, dün gece saat 23.15 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi 6116 Sokak üzerinde bulunan bir zincir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir güvenlik şirketine ait 34 PB 1367 plakalı para nakil aracı, bölgedeki bir bankaya ait ATM'ye para ikmali yapmak üzere olay yerine geldi. Araçta görevli güvenlik personelleri C.M. (24) ve R.A. (37) ATM içerisinde işlem yaptığı sırada, arkalarından gelen silahlı 3 şüpheli görevlilere silah doğrulttu.

Silahlı soyguncular, güvenlik görevlileri C.M. ve R.A.'yı ellerinden plastik kelepçeyle bağlayarak etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, güvenlik görevlisi R.A.'ya ait tabancayı ve cep telefonlarını gasp etti. Ardından harekete geçen soyguncular, ATM içerisindeki paralar ile nakil aracında bulunan yaklaşık 25-30 torba içerisindeki yaklaşık 30 milyon TL nakit parayı alarak araca yükledi.