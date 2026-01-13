İzmir'de 'hobi bahçesi' adı altında lüks yapılaşma: Baraj havzasında rant villaları

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in içme suyu güvenliği açısından hayati öneme sahip baraj ve su havzaları, son yıllarda ciddi bir yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Kayıtlarda hobi bahçesi olarak geçen ve tarımsal amaçla kullanılması gereken 500 ila 1000 metrekarelik araziler, iddialara göre fiilen tarımdan koparılmış durumda. Bu alanlarda domates, biber, patlıcan ekilmesi gerekirken; yüzme havuzlu, güvenlikli, ultra lüks villa tipi konutlar yükseliyor. Bölgedeki yapıların büyük bölümünün kalıcı konut niteliği taşıdığı, altyapı bağlantılarının da buna göre düzenlendiği öne sürülüyor.

BÖLGEDE YIKIM YAPILMIYOR Vatandaşlardan ve emlak çevrelerinden edinilen bilgilere göre, hobi bahçesi adıyla pazarlanan bu parseller üzerine yapılan villalar 30 ila 40 milyon TL arasında alıcı buluyor. Tarım arazisi statüsündeki bir alanın bu bedellerle satışa sunulması, kamu vicdanını derinden yaralıyor. Bölgede yaşayan yurttaşlar, zaman zaman "kaçak yapı yıkımı" haberleri servis edildiğini ancak lüks villaların büyük bölümünün hâlâ ayakta olduğunu dile getiriyor.

ÇEVRE GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

Uzmanlar, baraj havzalarında artan yapılaşmanın yalnızca hukuki değil, hayati bir çevre sorunu olduğuna dikkat çekiyor. Betonlaşmanın; yeraltı sularını kirlettiği, doğal su toplama alanlarını yok ettiği, uzun vadede İzmir'in içme suyu güvenliğini riske attığı vurgulanıyor. Kamuoyu ise bu konuyla ilgili bir müdahale ve cevap bekliyor. İzmirliler, "Bu yapılar nasıl ruhsat alıyor? Denetimler neden sonuçsuz kalıyor? Baraj havzasındaki villalara neden dokunulmuyor?" sorularını yöneltiyor.



HOBİ BAHÇESİ NEDİR?

Hobi bahçeleri, ticari amaç taşımadan küçük ölçekli tarım yapılması için ayrılan tarım arazileri olarak tanımlanır. Bu alanlarda kalıcı konut, villa ya da havuz gibi yapılar yapılması yasaktır.Amaç ise toprağın korunması ve bireysel tarımsal üretimin desteklenmesidir. Genellikle 500 ila bin metrekare büyüklüğünde parsellerden oluşur. Tarım arazisi statüsünde olduğu için imara açık değildir.