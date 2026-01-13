İzmir’in ilk Millet Bahçesi açılıyor

İZMİR'İN ilk Millet Bahçesi Bergama'da açılıyor. TOKİ tarafından 57 dönüm araziye yapılan Millet Bahçesi'nin yapımı tamamlandı. Projenin açılışı, 16 Ocak Cuma günü saat 14.00'da AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Millet Bahçesi açıldıktan hemen sonra Bergama Belediyesi'ne devredilecek. Açılan davalar ve iptal kararları nedeniyle yapımı üç ertelenen Millet Bahçesi'nin temeli 2022'de atılmıştı. Proje için 200 milyon TL'nin üzerinde para harcandı.