İZSU'dan İzmir'in bu ilçelerine su kesintisi uyarısı 13 Ocak Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 13 Ocak Salı İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ 13 OCAK SALI
ALİAĞA ÇALTILIDERE
13.01.2026 saat 08:57 ile 11:57 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ALİAĞASİTELER
12.01.2026 saat 10:51 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA HÜRRİYET
13.01.2026 saat 10:55 ile 13:55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ İNÖNÜ
13.01.2026 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ESENTEPE, FAHRETTİN ALTAY, GENERAL KAZIM ÖZALP, MUAMMER AKAR, ÜÇKUYULAR
13.01.2026 saat 11:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA DEDEBAŞI
13.01.2026 saat 10:12 ile 12:12 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK GÜNEY, ZEYTİNLİK
13.01.2026 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALSANCAK
13.01.2026 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE ÇAMTEPE, ÇATALKAYA, HUZUR, NARLI
13.01.2026 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE ÇAMTEPE, ÇATALKAYA, HUZUR, NARLI
13.01.2026 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR DÜZCE
13.01.2026 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK
13.01.2026 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ATATÜRK
13.01.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.