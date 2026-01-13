Haberler İzmir SON DAKİKA: İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Tonlarca ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı.

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada," İzmir'de 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirdik. 2 şüpheliyi yakaladık." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın paylaşımı:

İzmir'de Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 1 ton 625 kg uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirdik. (Bu hammadde ile 5,5 Milyon adet uyuşturucu hap üretilebiliyor)

2 şüpheliyi yakaladık.

Uyuşturucu hapların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan araştırmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin; İmalathane kurarak, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları, Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildi.

Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda; 1 adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kg hammadde ele geçirildi.

Torbacısından imalatçısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

