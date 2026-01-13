Son yağışlar da etki etmedi! İzmir Tahtalı Barajı'nda korkutan su seviyesi

Son dakika İzmir haberleri...Kuraklık nedeniyle baraj seviyelerinin düştüğü İzmir'de son yağışların ardından Tahtalı Barajı'nın su seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü. DHA









İzmir'de yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle barajlar kuruma noktasına geldi. Barajlardaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması amacıyla 6 Ağustos'tan itibaren kent genelinde 5 saatlik planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanmasına rağmen barajlardaki su seviyesi düşmeye devam etti.

Son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyelerine sınırlı da olsa katkı sağladı. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1 olarak açıklandı.