Vestel İzmir’de yeni üretim tesisi kuruyor

SON dönemde işten çıkarmalarla gündeme gelen Türkiye'nin elektronik ve beyaz eşya devi Vestel'den sürpriz bir hamle geldi. Türkiye'deki tüm üretim tesisleri Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Vestel City'de yer alan marka, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depolarını üretim tesisine çevirme kararı aldı. Esen Plastik'in Menemen Plastik Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınmasından sonra, şirkete ait tesisleri kiralayan Vestel, Organize Sanayi Bölgesi Yönetmeliği'nin getirdiği zorunluluk nedeniyle ruhsat alabilmek için tesisleri lojistikten üretime dönüştürmek için çalışmalara başladı. Bu kapsamda Vestel Ticaret Anonim Şirketi İzmir Çiğli AOSB Şubesi adıyla bir de şirket de kurulurken, fabrikanın hangi alanda ve ne ölçekte üretim yapacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı.