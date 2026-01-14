2025'te en borçlu belediye İzmir Büyükşehir oldu

2025 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'na en çok borçlu belediyeler listesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira ile ilk sırada yer aldı. İHA









2025 yılı geride kalırken geçtiğimiz yılın en çok konuşulan konularından birisi de belediyelerin SGK'ye olan prim borçları oldu.

Belediyelerin SGK'ye toplam prim borçları, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam 234,2 milyar lira olarak açıklandı. Bu çerçevede konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarına ilişkin tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını ve borcunu ödeme gayretinde bulunan tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu dile getirmişti. Işıkhan, belediyelerin borçlarını ödeme noktasında irade beyan etmeleri durumunda ilgili mevzuat kapsamında gereken tüm kolaylıkları gösterdiklerini de söylemişti.