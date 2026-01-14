AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan İzmir Büyükşehir'e sert tepki: İzmir yeni bir çöp krizine sürükleniyor

İzmir'in yeni bir çöp kriziyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yap-işlet-devret modeliyle özel bir firmaya yaptırılan Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde sorunların her geçen gün büyüdüğünü ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'nin tesisi işleten firmaya olan borcunun 1 milyar 100 milyon TL'ye ulaştığını belirten Saygılı, 'Çöpü yönetemeyen, İzmir'i sürekli krizlerle baş başa bırakan Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çöp krizinin daha kapıya dayanmasına göz göre göre zemin hazırlıyor' diyerek tepki gösterdi.









AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş ilçe binasında teşkilat buluşması gerçekleştirdi. Burada konuşan Başkan Saygılı, "AK Parti teşkilatları, her şartta birliğini, dirliğini ve davasına olan sarsılmaz bağlılığını koruyan büyük bir aile olma özelliğini taşımaktadır. Bizler, gücümüzü milletimizin güveninden, yolumuzu ise Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinden alıyoruz.

Bu kutlu yürüyüşte hedefimiz daha güçlü bir İzmir, daha müreffeh bir Türkiye inşa etmektir. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket ettikçe, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk olmadığına inanıyoruz. Teşkilatımızın fedakâr çalışmaları, eser ve hizmet siyasetimizin en büyük teminatıdır. Bugün burada ortaya konan sinerji, yarınlara umutla bakmamızı sağlayan en değerli güçtür. Bu süreçte emek veren, ter döken tüm teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve kardeşliğimizi daim eylesin" dedi.