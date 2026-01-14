Çatışmanın ortasında mermilere hedef oldu

D ünyanın en büyük mermer fuarları arasında gösterilen İzmir Marble mermer fuarına, şirket ve ürünleriyle katılım sağlayan ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak, geçtiğimiz günlerde safari tatili yapmak amacıyla üç arkadaşı ile birlikte gittiği Etiyopya 'da hayatını kaybetti. Silkar Madencilik'in sahibi Akbulak, farklı gruplar arasında çıkan bir çatışma sırasında kendisine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı.

TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

Türk makamlarının da desteği ile hemen hastaneye kaldırılan ünlü mermerci, tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Akbulak'ın ölümü, İzmir ve memleketi Bilecik başta olmak üzere tüm ülke genelinde Türk iş dünyasını yasa boğdu. Mermer, doğal taş ve madencilik sektörünün önde gelen isimlerinden Akbulat'ın ölümü nedeniyle yanında olan arkadaşlarının da büyük şok yaşadığı öğrenildi. Aynı zamanda dünyaca tanınan AKDO markasının da kurucusu olan Akbulat'ın cenazesinin hava yoluyla Türkiye getirileceği ve memleketinde son yolcuğuna uğurlandı.