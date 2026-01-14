İzmir’de Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda Seyhan Öz başkan seçildi

Aliağa Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda yeni dönem başkanı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Merhum Salih Yiyitalp'in vefatının ardından başkanlık görevini vekaleten yürüten Seyhan Öz, yapılan seçimde 336 oy alarak başkanlığa seçildi. Yaklaşık 666 üyenin oy kullandığı genel kurulda diğer adaylardan Süleyman Aktoprak 115, Murat Doğan 113, Barış Turan ise 88 oy aldı.

Seçimlerin demokratik bir ortamda tamamlandığı genel kurulda konuşan Başkan Seyhan Öz, oda üyelerine teşekkür ederek, Aliağa şoför esnafı için çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Seçimlerin ardından oluşan yeni yönetim ve denetim kurulu listesi şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu: Seyhan Öz, Murat Yıldırım, Soner Yasemin, Doğan Turhan, Sinan Erdem, Polat Can Kemahlı, Yılmaz Gencer

Denetim Kurulu: Elif Yiyitalp Kocabaş, Semih Erim, Hamza Yaşar Kocabıyık