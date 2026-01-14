İzmir'de Mihriban Yılmaz ormanlık alanda ölü bulunmuştu! Tüm Türkiye'yi sarsan cinayette kan donduran ifade: 10 gün boyunca...

Kan donduran olay, 29 Aralık'ta İzmir 'deki Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Mihriban Yılmaz , akşam saatlerinde yakınlarda oturan akrabalarına gitti. Bir süre sonra 'Biriyle görüşeceğim' diyerek evden ayrılan Yılmaz'dan bir daha haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

ÖNCE REDDETTİ SONRA İSE…

Polis ekipleri, önceki gün Fatih İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. Fatih İnan'ın ilk ifadesinde Mihriban Yılmaz'ı tanımadığını, daha sonra ise genç kızla sosyal medya üzerinden tanıştıklarını, sevgili olduklarını, boş arsada buluşup otomobilde oturduktan sonra Yılmaz'ın ayrıldığını belirtti. Ancak İnan, polis sorgusunda Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti.