İzmir'de polis merkezine saldırmıştı! Eren Bigül'ün Google aramaları tüyler ürpertti İzmir Bolçova'da geçtiğimiz Eylül ayında Eren Bigül, 3 polisimizi şehit ederek intihar saldırısı düzenlemişti. Hazırlanan iddianamede Bigül'ün internet aramaları ortaya çıkarken DEAŞ tarafından ideolojik eğitime ve silahlı eğitime tabi tutulduğu da yer aldı. Saldırı öncesi yapılan Google aramaları kan dondurdu. İşte detaylar...









İzmir Balçova'da geçtiğimiz Eylül ayında Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik 16 yaşındaki Eren Bigül tarafından düzenlenen terör saldırısında polisler Muhsin Aydemir, Hasan Akın ve Ömer Amilağ şehit olmuş, biri polis 2 kişi yaralanmıştı.





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında saldırgan Eren Bigül ve babası Nuhver Bigül'ün de aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Eren Bigül'ün annesi Aysel Bigül'ün de aralarında olduğu 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 7'si tutuklu 13 şüphelinin 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 261'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.