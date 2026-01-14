Önce boğdu ardından ormanlık alana gömdü: Komşu vahşeti

KADIN cinayetlerine İzmir'de bir yenisi daha eklendi. Bornova'da 29 Aralık tarihinden bu yana kayıp olan Mihriban Yılmaz (25), evinin yakınındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan komşusu Fatih İnan, cinayet bürosu dedektiflerinin sorgusu sırasında Yılmaz'ı kaçırdığı depoda boğarak öldürdüğünü daha sonra da yakınlarının yardımıyla bölgedeki ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.
MAHALLEDE TEDBİR ALINDI
EVLİ olduğu ve genç kıza saplantılı aşık olduğu ileri sürülen İnan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cani ile birlikte yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alınan aralarında akrabalarının da bulunduğu 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Talihsiz genç kız ile katil zanlısı İnan'ın ailelerinin aynı mahallede yaşaması nedeniyle emniyet güçlerinin olası bir gerginlik yaşanmaması için güvenlik tedbiri aldığı öğrenildi.