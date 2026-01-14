Önce boğdu ardından ormanlık alana gömdü: Komşu vahşeti

KADIN cinayetlerine İzmir'de bir yenisi daha eklendi. Bornova'da 29 Aralık tarihinden bu yana kayıp olan Mihriban Yılmaz (25), evinin yakınındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan komşusu Fatih İnan, cinayet bürosu dedektiflerinin sorgusu sırasında Yılmaz'ı kaçırdığı depoda boğarak öldürdüğünü daha sonra da yakınlarının yardımıyla bölgedeki ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.