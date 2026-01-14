Haberler İzmir Susuz kalan vatandaşlardan CHP belediyelerine isyan Susuz kalan vatandaşlardan CHP belediyelerine isyan HABER MERKEZİ









ANKARA başta olmak üzere İzmir ve İstanbul gibi metropollerde susuz kalan vatandaşlar isyan etti. Uzun süren su kesintileri nedeniyle günlük yaşamlarında ciddi sıkıntılar çektiğini dile getiren vatandaşlar, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) şikayet başvurusunda bulundu. Yoğun şikayet başvurularında temizlik başta olmak üzere günlük işlerin aksadığını belirten vatandaşlar, hijyen sorununun baş gösterdiğini, okula giden çocuklarının duş aldıramadıklarını dile getirdi.

"DEVLET DEVREYE GİRSİN"

Başvurularda, halka su hizmeti vermekle yükümlü olan belediyelerden dert yanan vatandaşlar, "devletin devreye girmesini" istedi. Belediyelerin su ihtiyacına yönelik planlamaları zamanında yapmamaları nedeniyle su kesintileri yaşandığına dikkati çeken vatandaşlar, "Zamanında alternatif su kaynakları planlamasının yapılması gerekiyordu" ifadelerini kullandı. Bazı vatandaşlar da "Yapılan periyodik su kesintilerinin zamanı bile bize doğru dürüst bildirilmedi. 12 saatlik su kesintisinden su kesilince haberdar olabiliyoruz" şikayetini dile getirdiler. Bir vatandaş sağlık sorunları bulunan ve evde sürekli bakıma muhtaç çocuğunun su kesintileri nedeniyle olumsuz etkilendiğini bildirdi. Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca kuruma yapılan başvuruları işleme aldı. Belediyelere sorunun çözülmesi için yasal sorumlulukları hatırlatılacak. Yapılmaması halinde ise mevzuatta yer alan yaptırımlar devreye sokulacak.