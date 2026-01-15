Ege'de turizme yarıyıl tatili bereketi









Ege, yarıyıl tatilinde kayak merkezlerine alternatif arayan aileler için kültür, tarih, termal, şehir ve doğa turizmiyle seçenek sunuyor.



Bu kapsamda bölgeyi tercih edecek aileleri bekleyen turistik işletmeler, yarıyıl tatiline yönelik hazırlıklarını tamamladı.





Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, AA muhabirine, Ege'nin deniz, kum, güneş, tarih ve kültür başta olmak üzere turizmde her türlü olanağı barındırdığını söyledi.



"GEÇEN YILLARDAN DAHA İYİ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Turizmin Ege'nin en önemli gelir kapılarından olduğunu vurgulayan Belge, şunları kaydetti:



"Sömestir tatili yaklaştı. Çocuklu aileler için hep akla gelen kayak ama artık bizim otellerimizi de tercih ediyorlar. Çünkü otellerde termaller var, çocukların oyun alanlarının her türlüsünü düşünerek, biz programlarımızı yapıyoruz. Bir hafta önceden sömestir tatiliyle ilgili programlarımızı açıklamaya başladık. Çanakkale'den tutun Ege'nin aşağısına kadar otellerimiz sömestire hazır. Bu sömestirin geçen yıllardan daha iyi olacağına inanıyorum. 15 günlük tatilin ortalamasına baktığımızda şu anda otellerdeki doluluk yüzde 50'lileri buldu."