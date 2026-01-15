İzmir'de Mihriban Yılmaz cinayetinde yeni gelişme: Katili, dayısının evli kiracısı çıktı

"TANIMIYORUM" DEMİŞTİ



Gözaltına alınan İnan, önce Yılmaz'ı tanımadığını öne sürdü. Ardından, sosyal medyadan haberleşip buluştuklarını ve otomobilde bir süre oturduktan sonra Yılmaz'ın ayrıldığını iddia etti. Bir süre sonra ise Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği yerdeki aramada genç kadının cansız bedeni bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnan tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. DAYISININ KİRACISI



Evli ve 1 çocuk babası inşaatçı katil Fatih İnan'ın (26) ise Yılmaz'ın dayısının kiracısı olduğu anlaşıldı.