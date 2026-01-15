İzmir'de Mihriban Yılmaz cinayetinde yeni gelişme: Katili, dayısının evli kiracısı çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde 29 Aralık tarihinden bu yana kayıp olan Mihriban Yılmaz (25), evinin yakınındaki ormanlık alanda ölü bulundu.
Bir zincir markette kasiyer olarak çalışan Mihriban Yılmaz (26), geçen 29 Aralık akşamı, ziyarete gittiği yakınlarının evinden, 'Biriyle görüşeceğim' diye ayrıldıktan sonra kayboldu.
Ailenin başvurusu üzerine harekete geçen polis, Yılmaz'ın olay günü saat 20.30 sıralarında boş bir arsaya gidip, kendisini bekleyen Fatih İnan'ın otomobiline bindiğini belirledi.
"TANIMIYORUM" DEMİŞTİ
Gözaltına alınan İnan, önce Yılmaz'ı tanımadığını öne sürdü. Ardından, sosyal medyadan haberleşip buluştuklarını ve otomobilde bir süre oturduktan sonra Yılmaz'ın ayrıldığını iddia etti.
Bir süre sonra ise Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği yerdeki aramada genç kadının cansız bedeni bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnan tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
DAYISININ KİRACISI
Evli ve 1 çocuk babası inşaatçı katil Fatih İnan'ın (26) ise Yılmaz'ın dayısının kiracısı olduğu anlaşıldı.
Mihriban Yılmaz'ın kardeşinin de yıllar önce henüz 2 yaşındayken öldüğü öğrenildi. Mihriban'ın yakınları ise "Katil, erkek arkadaşı ya da sevgilisi değildi. Takıntılı biriydi. Mihriban'ı sürekli rahatsız ediyormuş.