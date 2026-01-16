Doğru müdahaleyle hayatta kaldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) trenini beklerken kalbi duran ve ilk müdahalesi peronda bekleyen bir sağlık çalışanı tarafından yapılan Hamit Öğretim (73) sağlığına kavuştu. İlk müdahale sonrası Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Öğretim'in, tıkalı beş kalp damarı açıldı. Sağlığına kavuşan Öğretim, 16 gün sonra taburcu edildi. Tren bekleyen bir sağlık çalışanının, istasyonda bulunan taşınabilir şok cihazı ile ilk yardım uyguladığı Öğretim'in şanslı olduğunu anlatan Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Şahin Bozok "Buradaki en önemli şey ilk müdahale. Biz 5 damarına baypas yaptık hastamızın" dedi.

KRİTİK KALP MASAJI

Bozok, "İlk müdahaleyi yapanın hastayı değerlendirmesi, kalp masajını doğru yapması ve bu aleti düzgün kullanması hastamızı hayata döndürdü" diye konuştu. Daha önce kalbiyle ilgili sağlık sorunu yaşamadığını belirten 2 çocuk, 3 torun sahibi Hamit Öğretim, tedavisini yapan

doktorlar ve sağlık çalışanları ile kendisine ilk müdahaleyi yapan kişiye teşekkür etti. Tren istasyonunda fenalaştığı anları kaydeden güvenlik kamerasını izlediğini söyleyen Öğretim, "Beş kardeşiz, hepimiz kalp ameliyatı oldu. O gün dışarıya alışverişe yalnız çıkmıştım. Elimde paket vardı, eve gidiyordum. Hiç aklımdan geçmedi böyle bir şey olacağı. Zemin düzdü ama bir anda tökezledim. İlk etapta kendimi koruyamadım. Elimde paketler vardı" dedi.