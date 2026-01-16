İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi 16 Ocak Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 16 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Hacıömerli
Çoraklar
Çaltılıdere
Karaköy
Kalabak
09:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı
09:00 - 12:00
BAYINDIR / İZMİR
Balcılar
Çınardibi
Dernekli
Osmanlar
09:00 - 14:00
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi
Manavkuyu
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Dağıstan
Ahmetbeyler
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Kurtuluş
11:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Sarıcalar
09:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Atatürk
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Erzene
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Yaylacık
Gaziler
10:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
09:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Ataşehir
10:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı
09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Barış
Günaltay
Sevgi
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
Örnekköy
09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Yiğitler
10:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Yayakent
09:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Millet
Atamer
Murat
09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Özdere Cumhuriyet
09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Yeşil Pınar
İncirli Pınar
Gölcük
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk
Beyazıtlar
10:00 - 12:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Tepecik
09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Musalar
09:00 - 12:00
TORBALI / İZMİR
Dirmil
Çamlıca
Dağteke
Düverlik
Helvacı
Gazi Mustafa Kemal
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Altıntaş
Yaka