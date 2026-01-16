İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi 16 Ocak Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in birçok ilçesinde bugün saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 16 Ocak Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 16 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Hacıömerli
Çoraklar
Çaltılıdere
Karaköy
Kalabak

09:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı

09:00 - 12:00
BAYINDIR / İZMİR
Balcılar
Çınardibi
Dernekli
Osmanlar

09:00 - 14:00
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi
Manavkuyu

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Dağıstan
Ahmetbeyler
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Kurtuluş
11:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Sarıcalar

09:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Atatürk
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Erzene

09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Yaylacık
Gaziler

10:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

09:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Ataşehir

10:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa

10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası

09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı

09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Barış
Günaltay
Sevgi

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
Örnekköy

09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Yiğitler

10:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Yayakent

09:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Millet
Atamer
Murat

09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Özdere Cumhuriyet

09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Yeşil Pınar
İncirli Pınar
Gölcük

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk
Beyazıtlar

10:00 - 12:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Tepecik

09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Musalar

09:00 - 12:00
TORBALI / İZMİR
Dirmil
Çamlıca
Dağteke
Düverlik
Helvacı
Gazi Mustafa Kemal

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Altıntaş
Yaka

