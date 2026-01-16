İzmir’in sağlık filosuna 45 yeni ambulans

İZMİR Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen 45 ambulans için teslim töreni yapıldı. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün ve sağlık çalışanları katıldı. Vali Süleyman Elban, Türkiye'nin sağlıkta erişim hızı konusunda
dünya standartlarının üzerinde olduğunu kaydetti.
FİLO BÜYÜDÜ
İZMİR'İN geçmişteki sağlık şartları ile bugünkü durumunu kıyaslayan Eyyüp Kadir İnan ise 2003 yılından bu yana İzmir'e 70 milyar TL'lik yatırım yapıldığını hatırlatarak, "İzmir Şehir Hastanesi, 2 bin 60 yatak kapasitesiyle Ege'nin şifa fabrikası oldu ve bugüne kadar 8 milyon vatandaşımıza hizmet verdi. 2002 yılında İzmir'de sadece 30 ambulans varken bugün bu sayı 200'e ulaştı" bilgisini paylaştı. Ceyda Bölünmez Çankırı ise şöyle söyledi: "2025 yılı başında 10 dakikada vakaya ulaşma oranı yüzde 79 iken, bugün bu oran yüzde 93'e ulaşmıştır. Kentsel vakaya ulaşma süremiz 7 dakikanın altındadır. Avrupa ve Amerika'da bu süreler 15-20 dakikayı bulurken, Türkiye dünya standartlarını aşmıştır." İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul ise "45 yeni ambulansla filomuz 200'e çıktı. İzmir'in başarısı Türkiye ortalamasının da üzerindedir" ifadelerini kullandı.