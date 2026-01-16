İzmir’in sağlık filosuna 45 yeni ambulans

FİLO BÜYÜDÜ

İZMİR'İN geçmişteki sağlık şartları ile bugünkü durumunu kıyaslayan Eyyüp Kadir İnan ise 2003 yılından bu yana İzmir'e 70 milyar TL'lik yatırım yapıldığını hatırlatarak, "İzmir Şehir Hastanesi, 2 bin 60 yatak kapasitesiyle Ege'nin şifa fabrikası oldu ve bugüne kadar 8 milyon vatandaşımıza hizmet verdi. 2002 yılında İzmir'de sadece 30 ambulans varken bugün bu sayı 200'e ulaştı" bilgisini paylaştı. Ceyda Bölünmez Çankırı ise şöyle söyledi: "2025 yılı başında 10 dakikada vakaya ulaşma oranı yüzde 79 iken, bugün bu oran yüzde 93'e ulaşmıştır. Kentsel vakaya ulaşma süremiz 7 dakikanın altındadır. Avrupa ve Amerika'da bu süreler 15-20 dakikayı bulurken, Türkiye dünya standartlarını aşmıştır." İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul ise "45 yeni ambulansla filomuz 200'e çıktı. İzmir'in başarısı Türkiye ortalamasının da üzerindedir" ifadelerini kullandı.

DİĞER