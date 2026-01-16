İZSU'dan İzmir'in o ilçelerine su kesintisi uyarısı 16 Ocak Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 16 Ocak Cuma İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı ve kesintilerin saatleri merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 16 OCAK CUMA

ÇEŞME SAKARYA, 16 EYLÜL
16.01.2026 saat 11:28 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ KÜÇÜK ÇİĞLİ, YENİ MAHALLE
16.01.2026 saat 12:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ATATÜRK, CUMHURİYET, EMMİOĞLU, HÜRRİYET, UMURBEY
15.01.2025 saat 16:15 ile 16.01.2025 saat 17:00 arasında yaklaşık 25 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ULUCAK CUMHURİYET, ULUCAK İSTİKLAL
16.01.2026 saat 12:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ YENİ
16.01.2026 saat 08:19 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

URLA CAMİATİK
16.01.2026 saat 11:17 ile 13:17 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

