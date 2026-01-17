Bergama Millet Bahçesi açıldı

"İNADINA 'HİZMET' DEDİK"

İnan, sözlerine şöyle devam etti: "Ama biz inadına hizmet dedik, engelleri tek tek aştık. Dün her plana itiraz edenler, mahkeme kapılarını aşındıranlar, bugün Bakanlığımızın yaptığı son plana sesini çıkarmıyor. Ne değişti arkadaşlar? Plan mı değişti? Yer, aynı yer. Değişen tek şey onların rengi. Seçim geçti, yönetim değişti, dükkanlar ve otopark kendi yönetimlerine geçti. Hukuki itirazlar, bıçak gibi kesildi. Dün istemeyiz, yanlış dedikleri proje, bugün mülk sahibi olunca tatlı geldi. İşte bu ikircikli tavırdır, bu samimiyetsizliktir. İşinize gelince hukuk, işinize gelince suspus olmayı da aklımızdan çıkarmayacağız. Biz bu çifte standardı da Bergama halkının vicdanına ve takdirine bırakıyoruz." Törende AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ile Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik de bir konuşma yaptı. Törene Bergama Kaymakamı Avni Oral, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı. Bergama Millet Bahçesi'nde yürüyüş yolları, dinlenme alanları, sosyal tesisler, millet kıraathanesi, kafeterya, kütüphane, macera parkuru, basketbol sahası, biyolojik gölet, tematik bahçe ve mescit yer alıyor. AK Parti Genel Sekreteri İnan, Bergama'daki programı kapsamında partisinin İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

