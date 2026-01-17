Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 17 Ocak Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in birçok ilçesinde bugün elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 17 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi:

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Şakran Sayfiye
Şakran Hasbi Efendi
Aşağışakran

09:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı

09:00 - 17:00
BAYRAKLI / İZMİR
Yamanlar

09:00 - 12:00
BERGAMA / İZMİR
Örlemiş
Kızıltepe

13:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik

10:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Çamlıkule

09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe
Köyiçi
Şirintepe
Yakakent

10:31 - 15:29
FOÇA / İZMİR
Kemal Atatürk

09:00 - 10:30
GAZİEMİR / İZMİR
Aktepe

09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki

14:00 - 16:30
KARŞIYAKA / İZMİR
Yalı

09:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Akalan
Mehmet Akif Ersoy
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Çambel
Yukarıkızılca Merkez
Aşağıkızılca

10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Arkacılar

10:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Yayakent

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
85. Yıl Cumhuriyet
İnönü

09:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Zafer

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Büyükkale
Küçükkale

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Uzunkuyu

