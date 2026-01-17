İzmir elektrik kesintisi 17 Ocak Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 17 Ocak Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Şakran Sayfiye
Şakran Hasbi Efendi
Aşağışakran
09:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı
09:00 - 17:00
BAYRAKLI / İZMİR
Yamanlar
09:00 - 12:00
BERGAMA / İZMİR
Örlemiş
Kızıltepe
13:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik
10:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Çamlıkule
09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe
Köyiçi
Şirintepe
Yakakent
10:31 - 15:29
FOÇA / İZMİR
Kemal Atatürk
09:00 - 10:30
GAZİEMİR / İZMİR
Aktepe
09:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki
14:00 - 16:30
KARŞIYAKA / İZMİR
Yalı
09:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Akalan
Mehmet Akif Ersoy
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Çambel
Yukarıkızılca Merkez
Aşağıkızılca
10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Arkacılar
10:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Yayakent
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
85. Yıl Cumhuriyet
İnönü
09:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Zafer
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Büyükkale
Küçükkale
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Uzunkuyu