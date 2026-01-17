İzmir’de geçen yıl 212 suç çetesi çökertildi

İZMIR Valisi Süleyman Elban, kent genelinde asayiş ve huzurun temini için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü bildirdi. Vali Elban, "Organize suçlarla mücadele kapsamında 2025 yılında yürütülen çalışmalarda 296 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar neticesinde 212 organize suç çetesi çökertildi. İfadeye gelmesi gerektiği halde gelmeyen 42 bin 332 kişi bulunarak ifade vermeleri sağlanmıştır. Silah kaçakçılığıyla ilgili yaptığımız operasyonlarda 3 bin 372 tabanca, 42 uzun namlulu tüfek ve 1984 av tüfeği olmak üzere toplam 6 bin 352 silah ele geçirildi" dedi.