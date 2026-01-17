İzmir'deki Mihriban cinayetinde karanlık zincir: Naile'yi de Fatih İnan mı öldürdü? İzmir'de günlerdir kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ı öldürüp ormana gömen Fatih İnan'ın, 3 yıl önce çalıştığı iş yerinde ilişkisi bulunduğu evli kadının da merdivenden düşerek öldüğü ortaya çıktı. Dosya yeniden incelenecek. CEYHAN TORLAK SABAH









İzmir'in Bornova ilçesinde bir zincir markette çalışırken, geçen 29 Aralık'ta kaybolan Mihriban Yılmaz'ı (26) boğarak öldürüp cesedini de ormana gömen Fatih İnan (26) ile ilgili tozlu bir dosya daha raflardan indirildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 2023'te bir fabrikada merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül'ün (24) yapılan otopsisinde, kalp krizi sonucu öldüğü sonucuna varıldı. Ancak, o dönemde aynı iş yerinde çalışan Fatih İnan'ın olaydan hemen sonra İzmir'e gidip üzerini değiştirdiği belirlenirken, ölen kadının üzerinde de spermlerine rastlandı. Fatih İnan ise ifadesinde 'Biz sevgiliydik, kocasından saklıyordu' dedi.