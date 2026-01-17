İZSU'dan İzmir'in o ilçelerine su kesintisi uyarısı 17 Ocak Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detayları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe bugün yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
İZMİR SU KESİNTİSİ 17 OCAK CUMARTESİ
ÇEŞME MUSALLA
17.01.2026 saat 13:09 ile 17:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN DOĞA
17.01.2026 saat 12:56 ile 15:56 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR CENNETÇEŞME, LİMONTEPE, ÖZGÜR, UZUNDERE, YAŞAR KEMAL, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN
17.01.2026 saat 13:20 ile 15:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR ÇOLAK İBRAHİM BEY
17.01.2026 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, DÜZCE, TURABİYE
17.01.2026 saat 09:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA ALAYBEY
17.01.2026 saat 14:15 ile 15:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE FATİH
17.01.2026 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.