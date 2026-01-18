Harmandalı için yeşil alan çağrısı

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde bulunan ve 1 Ocak 2026 itibarıyla çöp alımı durdurulan Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi önünde toplanan bölge halkı, alanın tamamen kapatılarak ağaçlandırılmasını istedi. Yapılan basın açıklamasında, tesisin tekrar açılacağı yönündeki duyumlardan endişe duyulduğu belirtilerek yetkililere "resmi açıklama yapın" çağrısında bulunuldu. Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi, 31 Aralık 2025'te sona ermesinin ardından yeni yılla birlikte çöp alımına kapatıldı.

'BİZ YAŞAMAK İSTİYORUZ'

1 Ocak 2026'dan bu yana tesise çöp dökülmezken, bölge sakinleri ve mahalle muhtarları tesis önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Halk, alanın ıslah edilerek Kent Ormanı'na dönüştürülmesini talep etti.Basın açıklamasında konuşan Cumhuriyet Mahallesi eski Muhtarı Dursun Ali Kazar, belirsizliğin sürdüğünü ifade ederek, "Burada toplanmamızın sebebi Harmandalı çöpünün kapanmış olması. Ancak yetkililerden resmi bir açıklama gelmediği için endişeliyiz. Biz burada yaşamak istiyoruz; havamızı, yeraltı sularımızı korumak istiyoruz" dedi. Tesisin bulunduğu bölgede toprak kaymaları ve heyelanlar yaşandığını, 14 hanenin tahliye edildiğini hatırlatan vatandaşlar, "Çöp dökümü durdurulmuş olsa da 44 hektarlık arka bölge için yeni planlamalar yapıldığı fısıltıları geliyor. Harmandalı halkı bunu asla kabul etmeyecektir" ifadelerini kullandı.